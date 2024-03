Reprodução/Instagram - 19.03.2024 A influenciadora fez surpresa e não mostrou o pós do transplante

A influenciadora Andressa Ferreira, mulher de Thammy Miranda, realizou um transplante de sobrancelhas na última segunda-feira (18) e dividiu o momento com os seguidores.



"Gente, acabei de sair da cirurgia. 5 horas de procedimento. Ainda não vou mostrar o resultado. Estou muito inchada, estou até com o olho inchado, mas amei", disse ela no vídeo que publicou no Instagram.





A musa fitness ainda contou um pouco mais do pós operatório da cirurgia. "Vou dormir com uma almofada por no minímo 15 dias, para que os pelos não tenham nenhum tipo de atrito", explicou.

A mulher de Thammy Miranda também contou que precisará dormir com a almofada por 30 dias e que não poderá usar toalha para secar a sobrancelha.

