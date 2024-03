Reprodução/Instagram - 23.02.2024 Gracyanne Barbosa





A influenciadora Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta segunda (18) para criticar as pessoas que a chamam para obter ingressos do show do cantor Belo.

A musa abriu uma caixinha de perguntas no perfil do Instagram. "O povo te pede muito para ir no show do Belo?", perguntou um seguidor. Pedem e muito! Em dias de show, tipo o Belo In Concert, meu telefone não para", respondeu ela.





"Confesso que incomoda um pouco, principalmente quando são pessoas que só aparecem em dias de shows para pedir. Também tem as redes sociais, em que pedem camarim, foto, convite, ingresso e vídeo", desabafou.



"Quem cuida dessa parte é a produção dele", finalizou a mulher do cantor.

