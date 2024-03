Reprodução/Instagram - 18.03.2024 A atriz postou fotos com biquíni inusitado





A atriz Mariana Ximenes aproveitou o momento de férias para posar com um biquíni inusitado. "All blue! Ainda aproveitando os meus dias de férias… Bom dia!", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, os fãs da artista aclamaram os registros. "Que biquini lindo", elogiou um seguidor. "Como pode ser tão linda?!", acrescentou um segundo. "Gata, entregando tudo na viagem", disse uma terceira.





"Perfeita sempre", escreveu um quarto. "Sorrisão", enalteceu um quinto. "Maravilhosa", expressou um sexto.

Recentemente, Mariana Ximenes atuou na novela das seis "Amor Perfeito", criada por Duca Rachid e Júlio Fischer.

