A cantora e influenciadora MC Mirella usou as redes sociais nesta segunda-feira (18) para contar aos influenciadores como tem sido o processo de emagrecimento dela desde que teve Serena, de 3 meses. Fruto do relacionamento entre Mirella e Dynho, a bebê nasceu no dia 26 de dezembro de 2023.







Através dos stories do Instagram, a MC declarou que conseguiu eliminar 23 quilos. Além disso, aproveitou para negar que teria se submetido a algum tipo de procedimento cirúrgico estético, como uma lipoaspiração.





"Não tenho lipo. Após 2 meses e 23 dias pós parto, perdi 18 quilos. Sem academia, sem treino, sem fórmula mágica. Atualmente estou com 55 quilos e meu peso antes gravidez era 49", iniciou a companheira de Dynho Alves.

A ex-peoa de "A Fazenda 12", edição vencida por Jojo Todynho, também pontuou que o "primeiro mês foi muito difícil", mas enfatizou que "hoje" se sente "melhor". "Acredite, é um processo e você [seguidor] consegue", apoiou.

"Se quero voltar para o meu peso antigo? Não totalmente, apenas secar um pouco mais a barriga e para mim está ótimo. Estou pensando em comprar uma bicicleta para colocar em casa e fazer jejum", antecipou a funkeira, que tem vivenciado a maternidade com Serena pela primeira vez.

