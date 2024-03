Reprodução/Instagram Roberto Justus ao lado da filha, Rafaella Pinheiro Justus

Roberto Justus encantou seus seguidores na tarde deste domingo (17), ao compartilhar uma foto ao lado de sua filha, Rafaella Pinheiro Justus. Os dois marcaram presença no desfile de Vicky, caçula do empresário, fruto do casamento com Ana Paula Siebert.

"No desfile da Vicky com meu amorzinho", escreveu na legenda da publicação. “Te amo”, respondeu Rafa nos comentários.

“A prole do Roberto Justus é abençoada! Que genética boa”, comentou uma pessoa. "A Rafinha é o pai toda... Tem a inteligência e beleza dele. É sensata, meiga e doce demais. Eu a admiro! Tem personalidade e muita...", escreveu outra internauta. "A cara do pai", disse uma terceira. “Acredito sempre no poder do cuidar, no poder do amor! Rafinha tá linda”, acrescentou outra.