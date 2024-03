Reprodução/Instagram - 17.03.2024 Preta Gil abre álbum de fotos de biquíni e renova bronzeado: 'Feliz'





Depois de soltar a voz ao lado do filho, Francisco Gil, durante o casamento de Mari Saad e Romulo Arantes Neto, Preta Gil aproveitou um dia de descanso na praia neste sábado (17).

No Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de cliques de biquíni, renovando o bronzeado no Sol de Itacaré, na Bahia, com direito a uma paisagem paradisíaca ao fundo.





















Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à artista. "Amo esse lugar ! Deus abençoe seu dia Pretinha", escreveu Scheila Carvalho. "Axé mi amor", desejou David Brazil. "Linda e dourada", elogiou uma seguidora. "Maravilhosa! Como é bom te ver a cada dia mais forte e mais feliz", disse uma fã da cantora.

Recentemente, Preta foi criticada ao publicar fotos de biquíni e deixar as suas cicatrizes em evidência. A cantora, que passou por duas cirurgias durante seu tratamento de câncer no intestino, não se entregou aos “haters” e foi enfática em sua declaração.

“Eu não tenho vergonha das minhas cicatrizes. Eu sobrevivi, eu venci um câncer. Ela é símbolo da minha luta, da minha vitória. Eu não vou ter vergonha”, pontuou, após compartilhar o comentário que pedia: “Não tem necessidade de ficar mostrando isso [cicatrizes], coloca um maiô".

