Reprodução/Instagram Alessandra Negrini

Alessandra Negrini deixou seus seguidores suspirando ao exibir sua beleza em selfies enquanto descansava no sofá de sua casa, na noite deste sábado (16).

Nos comentários, admiradores e amigos da atriz não pouparam elogios: "Gente, como é linda", escreveu Tatá Werneck. "Absurdo", concordou Antônio Benício, filho da atriz com o também ator, Murilo Benício.

“Até quando eu tô triste você consegue me deixar feliz só com uma foto”, comentou uma fã. “A casa tá arrumada e a janta já está pronta do jeitinho que você pediu”, comentou outro. “Belas fotos minha princesa, lavei a louça, guardei as roupas e a janta já está pronta viu?!”, escreveu um terceiro.