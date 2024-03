Reprodução/Instagram - 16.03.2024 Adriane Galisteu tira parte de cima e posa de topless: 'Deusa'





Adriane Galisteu arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques ousados de biquíni neste sábado (16). A apresentadora aproveitou o final de semana de Sol para renovar o bronzeado e posou de topless.



"O que tem pra hoje", escreveu Adriane na legenda do post. Nas fotos, a modelo aparece de top e calcinha pretos na beira da piscina. Em um dos registros, a loira tira a parte de cima e deixa as costas à mostra.

















Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à apresentadora. "Deusa", disparou um. "Zero celulite, morro de inveja", comentou outro. "Está cada dia mais linda", elogiou um terceiro.

Adriane voltou recentemente da viagem que fez à Europa para participar da Semana de Moda de Milão, na Itália. Ela apostou em looks elegantes para assistir aos desfiles na cidade.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



A modelo sensualizou durante o passeio e também chamou a atenção dos seguidores ao posar em uma foto apenas de roupão, em um hotel em Lisboa, capital de Portugal.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: