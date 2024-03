Reprodução/Instagram - 15.03.2024 Namoro dos artistas chegou ao fim nesta sexta (15)





O relacionamento da atriz Sophia Valverde e o cantor Rafa Almeida chegou ao fim nesta sexta-feira (15). O anúncio foi divulgado no stories do filho de Solange Almeida.

"Oi gente, eu e a Soso não estamos mais juntos, em respeito a todos que nos seguem e nos acompanham eu vim falar a respeito. Continuamos amigos, sempre vou estar aplaudindo ela de onde ela esteja, eu a amo muito e toda a família também", se emocionou.

"O carinho e o respeito sempre vão existir. Eu cresci muito no nosso relacionamento, me aproximei muito de Deus. Tivemos muillitos momentos incríveis! O futuro só o cara lá de cima sabe né? Respeitem o nosso momento, espero que entendam", finalizou Almeida.

Sophia Valverde não se pronunciou acerca do término. A atriz postou uma selfie e uma frase. "Preciso relembrar que o caos costuma anteceder as grandes mudanças", dizia a postagem.

Em novembro de 2023, os dois confimaram que iniciaram um relacionamento.

