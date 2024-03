Reprodução/SBT/Instagram - 15.11.2023 Isabela Aglio, filha de Mingau, fala da recuperação do músico

Popularmente conhecido como Mingau, o artista Rinaldo Oliveira Amaral será submetido a um novo procedimento cirúrgico, conforme antecipou a filha dele, Isabella Aglio, nesta quinta-feira (14). Ela ainda atualizou o estado de saúde do pai dela.





"Em breve, se Deus quiser, Mingau deve passar por outra cirurgia para colocar prótese, o que deve melhorar u pouco sua condição", explicou ela, que ainda pontuou que o patriarca teve um "desequilíbrio gastrointestinal" no mês de fevereiro.

Isabella Aglio comunicou aos internautas o motivo de não ter compartilhado as informações anteriormente. Segundo ela, o assunto é "dolorido" e o "processo de recuperação é lento e incerto".

"Sei que vocês [seguidores] têm pedido notícias do meu pai, mas, como eu disse há algum tempo, não há grande mudanças sempre, porque o processo de recuperação é lento e incerto. Falar disso é muito dolorido para mim, não posso perder as esperanças e o otimismo", desabafou.





Mingau foi baleado na região da cabeça no dia 2 de setembro de 2023. O episódio ocorreu no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o veículo foi alvejado e Mingau, que dirigia o carro, perdeu o controle da condução e colidiu com o portão de uma residência.

