Reprodução Instagram - 15.3.2024 Agatha Sá mostra antes e depois de mudança de hábitos físicos e alimentares

Agatha Sá, namorada do rapper Filipe Ret, veio a público nesta quinta-feira (14) expor a mudança corporal que ela teve desde que mudou os hábitos alimentares e começou a se dedicar aos exercícios físicos.



“Lembro como se fosse ontem. O dia em que decidi que eu queria ser a prioridade da minha vida. Do dia que me olhei com carinho e prometi cuidar de mim mesma como eu tentava cuidar dos outros. Viva ao autocuidado. Viva ao amor-próprio”, escreveu como legenda da postagem feita no Instagram.

Nos comentários da postagem, os internautas que a acompanham nas redes sociais repercutiram a boa forma dela. “A volta por cima que eu quero”, entregou uma fã. “Muito maravilhosa”, elogiou uma segunda. “Deusas são assim”, escreveu outra. “Diva que inspira”, brincou ainda uma quarta.

Agatha Sá e Filipe Ret assumiram o namoro publicamente no Dia dos Namorados (12) do ano passado. Desde então, eles são vistos juntos nos shows do cantor e também em viagens românticas que fazem. Estudante de educação física, Agatha também incentiva o companheiro a se exercitar.

