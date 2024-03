Reprodução / Instagram Mãe de Ana Castela defende a filha de acusações de plágio

Após Ana Castela ter sido acusada de plágio da música “Ram Tchum”, por Antony e Gabriel, a mãe dela, Michele Castela, usou os Stories do Instagram na noite da última quinta-feira (14) para defender a filha.

A matriarca começou dizendo que segue Antony, que acompanhou a trajetória dele e da esposa, o nascimento do filho do cantor e segue também a esposa. “Ontem minha filha se pronunciou, vocês viram e não deram uma resposta pra ela. ‘Ah, mas ela nem segue a gente, ela não é fã’, ela pode não ser mas o pai dela e a mãe dela são”, afirmou.

“Primeiro porque a gente já vive nessa e a gente já sabe. Antony, você não tá tão chateado, você tá aproveitando seu engajamento em cima do sucesso da Ana. Sua música que estava lá atrás, há dois anos, que você gravou, provavelmente tá todo mundo indo atrás pra saber que música é a sua”, apontou Michele, que ainda disse torcer por eles. “Mas mexeu com a minha filha, eu venho aqui falar”, completou.

“Outra coisa Antony, ‘Eu vi lá, me mandaram’, meu filho, você viu na mesma hora que ela postou. Ela postou, você viu. ‘Ah, mas ela apagou’, você sabe por que? Apagou pela sua falta de consideração, porque ela foi muito educada, eu tenho uma filha muito educada, ela foge de briga, foge de confusão”, rebateu.

“Ela foi lá toda doce, respondeu vocês, eu falei: ‘Cara, que filha incrível eu tenho”. E vocês, sabem o que vocês fizeram? Não deram a mínima pra ela, então por que ela ia deixar lá 24 horas? Pra você não responder um direct, pra vocês não entrarem em contato. A mesma coisa que você disse lá, que ela deveria ter consideração sobre a música, vocês também [deviam] com ela, porque vocês são mais velhos, vocês estão lidando com uma menina de 20 anos. Então é vocês que estão precisando rever algumas coisas, não minha filha”, finalizou.

Mais tarde, Antony rebateu as acusações de Michele nos Stories, afirmando que eles não precisam de engajamento, pois já tem muito. “A gente tem que se colocar no nosso lugar, não é simples assim”, disse.

“Você acha que eu vou ficar feliz assim? Foi um ano e três meses de trabalho, dinheiro investido e muita dedicação pra chegar nesse ponto. Foi um atropelo, a sua filha é gigante, ela tem uma força gigante, descomunal. Ela tem esse poder”, acrescentou o cantor.

“Logo ela bate o Top 1 no Spotify, e a gente? A gente não chegou nem perto disso, entramos no Top 200 duas vezes com ‘Ram Tchum’. Eu tenho certeza que logo ela bate o Top 1”, falou.

“Ela atropelou a nossa música e é por isso que a gente tomou essa decisão de tirar a plotagem e trocar toda a turnê”, explicou.

“Acho que já deu desse assunto… O que tinha pra ser dito, foi dito, e vida que segue. Bora buscar outra música”, completou.





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp