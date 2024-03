Reprodução/Instagram - 15.03.2024 Júlio Rocha reflete sobre paternidade ativa





Julio Rocha abriu o coração com um vídeo fofo da filha caçula Sarah, de 10 meses, dando os primeiros passos de uma maneira inusitada. O ator usou um varal de chão para dar apoio à pequena, e mostrou que a técnica funcionou. Ele também aproveitou o momento para falar da relação dele com a paternidade.

"Qual é diferença entre pai e mãe? Um ajuda e ensina a filha 'andar' assim... a mãe, não sei. Se eu não quisesse ficar tanto tempo com a Sarah e deixasse ela mais com a mãe… certeza: já estaria andando, correndo, dando cambalhota e estrelinha... comigo é diferente… a coisa é um pouco mais lenta. As coisas com o pai sempre demoram mais tempo", começou ele.





"Os filhos sempre aprendem a falar 'mamãe' primeiro, depois vem 'irmão', 'vovó' e, quando aprendem a falar 'papai' já é na época que apresentam trabalho sobre reciclagem e aquecimento global no colégio", brincou ele.





"Na hora de comer também é aquela dificuldade quando é comigo. Enquanto tenho que mandar um 'olha o aviãozinho', para uma colherada de cenoura com brócolis, com a Karoline ela come tudinho, porque vai ver o meu aviãozinho é classe econômica e o da Karol é primeira classe", completou.





Julio Rocha ainda deu detalhes do processo de fazer a pequena andar. "Então, para a Sarah 'andar' comigo, tive que fazer esta pequena trucagem. Está parecendo um TRÓLEBUS… usando esse varal de pendurar roupa literalmente como muleta. O importante é que a Sarinha está dando seus primeiros passos, um dia de cada vez, é aquele trabalho de formiguinha. Dá pra dizer que, em matéria de andar, ela ainda está engatinhando. Como pai, é um prazer imenso estar presente em cada fase e poder acompanhar tudo para ter todos estes momentos incríveis na memória".

O ator também desabafou como os filhos crescem rápido. "Em um dia, são bebês de colo, no outro, estão engatinhando e, quando você menos espera, já estão andando. Não vejo a hora de a Sarah estar correndo pela casa quebrando tudo…. Vai ser rápido… Mais rápido que um Stories ou uma luta do Bambam. Daqui a pouco, a Sarah vai disputar a São Silvestre, e, em um piscar de olhos, vai me ajudar a andar com o andador. Este elo do futuro só pode ser construído no presente, dia a dia e passo a passo", concluiu.

Além de Sarah, Júlio é pai de José, de 5 anos, e Eduardo, de 3, frutos do seu casamento com a influenciadora Karoline Kleine.

