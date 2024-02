Reprodução/Instagram Mingau retorna ao hospital em que ficou internado 4 meses; entenda

Mingau retornou ao Hospital São Luiz, em que ficou internado por 4 meses após ser baleado na cabeça. De acordo com a família, o baixista do Ultraje a Rigor deu entrada no local para realizar exames.

Isabella Aglio, filha do músico, explicou que o pai também precisou tratar um desequilíbrio gastrointestinal.





Segundo a jovem, o artista está bem, mas não tem previsão de alta.

Após o tempo no hospital, Mingau deve voltar para a clínica em que se recuperava. Lá, ele passa por um procedimento de reabilitação motora e cognitiva.





