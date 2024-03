Reprodução Instagram - 15.3.2024 Carro de Cauã Reymond fica sem gasolina e ator pede ajuda

Visto recentemente como o galã Caio La Selva em "Terra e Paixão", o ator Cauã Reymond surpreendeu o público nesta sexta-feira (15), quando contou aos fãs que passou por um perrengue com o carro dele e que precisou da ajuda de dois rapazes.







Isso porque o artista esqueceu de abastecer o veículo, que ficou parado depois de ter ficado sem combustível. Segundo ele, dois desconhecidos o ajudaram a encontrar gasolina para preencher o tanque do carro e, assim, fazer com que ele conseguisse dar partida.

Leia também Andressa Urach relembra ficada e desempenho de Cauã Reymond





"Tô com vergonha, mas tenho que admitir que vacilei na gasolina e o corredor aqui foi buscar [a gasolina]. Daniel também. Dei muita sorte. Obrigada rapaziada, obrigada pela ajuda. Que vergonha, obrigada pela boa ação", entregou o ator.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Conhecido pela interpretação de galãs em novelas, Cauã Reymond está longe dos folhetins desde janeiro deste ano. O próximo trabalho do ator será em "Mata-Mata", uma série criada e protagonizada por ele. A trama principal da obra conta a história de um ex-atleta que passa a trabalhar como agente de jogadores de futebol.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$