A cantora Lexa revelou que sente ciúmes de Ricardo Vianna contracenando com outras mulheres em obras audiovisuais. Em tom de brincadeira, a artista contou que se sente um pocuo desconfortável com tais cenas.

"Vou falar para vocês. Eu nunca namorei um ator na minha vida. Ricardo é o primeiro. E eu super entendo a profissão, está tudo certo", iniciou ela. "Eu também tenho a minha, danço, me jogo, gravo clipe. Mas eu não vou mentir que é um negocinho que você fica tristinha", continuou.

"Não é, lindo? Hoje ele fez uma cena de beijo. Eu estou assim, no canto do sofá, triste. Mas, pelo amor de Deus, eu entendo, mas deixa eu viver minha tristezazinha aqui, quietinha, na minha", brincou a cantora ao lado do noivo.

Lexa e Ricardo Vianna oficializaram o relacionamento em novembro de 2023 e iniciaram o noivado em fevereiro de 2024.

