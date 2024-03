Reprodução/Instagram - 14.03.2024 Professora de história desmentiu teoria criada por Gabi Prado





Camila Moura, ex de Lucas Buda, respondeu os comentários feitos por Gabi Prado nesta quinta (14). A ex De Férias com o Ex teorizou na última quarta (13) acerca da relação do ex casal. Segundo ela, Moura estaria se aproveitando de toda a situação.



"Gente, não sei por que, mas acho que o Buda combinou isso com a esposa dele! Eu posso estar errada, mas sinto isso. Ela deve ter passado alguma dica no almoço do anjo que estava ruim aqui fora para ele e eles já viram outras edições e combinaram isso. Estou muito Vanessa Lopes hoje", explicou.





A professora de História, então, rebateu as críticas da influenciadora. ""Cara, por que mulheres fazem isso com outras mulheres? Pelo amor de deus! Parem de invalidar uma mulher, parem de invalidar a minha dor e minha tentativa de recomeçar! O que mais me dói são esses comentários vindo de mulheres, e pior ainda de mulheres que tem voz na internet", iniciou ela.





" Deixando claro para todos, não tem nada de combinado, não tem teoria da conspiração, eu sou real aqui, vendo e lendo merdas e tomando remédios para passar por isso, e no meio dessa merda toda encontrei uma válvula de escape: TRABALHAR! Mas querem me ver na cama mesmo, sofrendo!", finalizou.

Recentemente, Camila Moura se separou de Lucas Henrique por conta dos flertes do carioca com Pitel no BBB 24 .

