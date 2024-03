Reprodução/Instagram - 14.03.2024 Apresentadora revelou mudança no cabelo nesta quinta (14)





A atriz Fernanda Souza publicou nesta quinta (14) uma foto do novo corte de cabelo. A arista deu adeus aos cachos e optou por alisar o cabelo.

"Até meu cabelo é de gêmeos", escreveu a apresentadora na legenda. Nos comentários da postagem, as famosas reagiram à novidade. "Linda", elogiou a jornalista Fernanda Gentil. "Linda sempre!", disse Giovanna Ewbank.





"Sei bem", brincou Ivete ao se referir ao signo de Fernanda Souza. "Como é linda minha Diri", enalteceu Preta Gil. "Que linda", aclamou a apresentadora Angélica.

Fernanda Souza é atriz e apresentadora. Ficou conhecida nacionalmente ao interpretar a personagem Mili, na novela "Chiquititas". A artista e o cantor Thiaguinho se relacionaram por 8 anos, terminando em 2019.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

No ano de 2022, Fernanda Souza começou a namorar com Eduarda Porto, com quem está até hoje.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: