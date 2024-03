Reprodução/X - 14.03.2024 Dupla se mudou para o Quarto Fadas nesta quinta (14)





Davi e Isabelle ficaram surpresos com o fim do Quarto Magia nesta quinta (14). O aviso foi feito pelo Big Boss.

Na última quarta (13), Boninho contou para o público acerca do fim do quarto. "Quarto Magia encerra sua participação especial nesse BBB. Quem diria que um terceiro quarto iria fazer tanta diferença! Amanhã de manhã… Magia Interditado!", disse ele.





"Atenção, todos! Hoje, o quarto magia será fechado, retirem seus pertences", ordenou a voz.

Agora, a dupla irá dormir no Quarto Fadas. "Nem tem cama o suficiente, tem cama lá?", perguntou Davi em relação a quantidade de camas disponíveis. "Tem, qualquer coisa a gente reveza. Eu durmo no chão e tu dorme na cama que tem", respondeu a dançarina.

"Pelo menos foi eterno enquanto durou. Aproveitamos. Obrigada, quartinho, amei estar aqui", se despediu Isabelle.

Nas redes sociais, o público reagiu ao fim do quarto. "Quarto Magia pra sempre em nossos corações", disse um internauta no X, antigo Twitter. "Descanse em paz, Quarto Magia", acrescentou um segundo.



