Reprodução Simaria entrega atual situação amorosa e revela se casaria novamente

A cantora Simaria, ex-dupla de Simone, conversou com os seguidores do Instagram nesta terça-feira (12). Na rede social, a sertaneja entregou a atual condição amorosa e revelou se voltaria a subir ao altar após o divórcio com o empresário espanhol Vicente Escrig.

Através de caixinhas de perguntas, a artista foi questionada "Como está o coração?". Sem detalhar, a morena apontou "Feliz e em paz (risos)".





Além disso, algum internauta perguntou se Simaria tem vontade de se casar novamente. "Nem pensar! (risos)", respondeu prontamente.

A cantora foi casada com o espanhol Vicente Escrig por 14 anos. O relacionamento chegou ao fim em 2021, rodeado de rumores e polêmicas. O ex-casal é pai de Giovanna e Pawel.