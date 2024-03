Reprodução/X - 27.02.2024 Luan Santana e Jade Magalhães

O cantor e compositor Luan Santana completa 33 anos nesta quarta-feira (13). Além das centenas de homenagens feitas por fã-clubes, ele ganhou uma declaração de Jade Magalhães, com quem reatou o namoro recentemente.







"Antes de aproveitarmos muito o seu dia, quero deixar aqui registrado. Enquanto te olho há só alguns passos de mim, eu agradeço pela sua vida, por poder viver, crescer e sorrir com você! Parabéns meu amor", iniciou ela, através de um texto publicado no Instagram.





"Que você viva o extraordinário! Conheci um menino sonhador e hoje tenho orgulho do homem que você se tornou, realizando todos os desejos do seu coração. Desejo um novo ciclo repleto de bons momentos, prosperidade, e luz", acrescentou a namorada do sertanejo.





Jade também declarou o amor que sente por Luan e afirmou que o músico a inspira. "Te amo e amo o que somos juntos. Amo te ver sorrindo para mim e amo a leveza dos nossos momentos. Que Deus te permita ser luz na vida das pessoas. Você me inspira", finalizou.





Magalhães e Santana eram noivos e namoraram por 12 anos. Em 2020, eles decidiram terminar a relação. Desde então, o sertanejo teve um namoro com Izabela Cunha, com quem terminou em maio de 2023, e também foi alvo de rumores de affair com a ex-BBB Yasmin Brunet . Já Jade Magalhães não assumiu nenhuma relação amorosa de forma pública. O casal reatou o namoro publicamente no dia 27 de fevereiro, quando foram vistos desembarcando em um aeroporto.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: