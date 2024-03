Reprodução / Instagram MC Daniel mostra demais em fantasia de Homem Aranha; veja

MC Daniel apareceu fantasiado de Homem Aranha nos Stories do Instagram na noite do último domingo (10). No vídeo, o cantor comparou o físico sarado com o do personagem, mas pela fantasia ser grudada demais, mostrou mais do que devia.

"Papo reto, eu não estou com shape do Homem-Aranha? Sem gravar aqui porque isso aqui ninguém precisa saber", disse, tampando as partes íntimas.

Em seguida, o rapper começou a flexionar os músculos para mostrar o novo “shape” que adquiriu com uma nova rotina de exercícios.

"Olha a coxa saltada! O peito, o ombro!", apontou orgulhoso.

