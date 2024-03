Reprodução/Instagram - 11.03.2024 Kate Middleton reconhece edição e pede desculpas por 'confusão' sobre foto 'manipulada'





Kate Middleton usou as redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica foto de Dia das Mães, publicada no último domingo (10). Em um post no perfil que divide com o Príncipe William no X, o antigo Twitter, a Princesa de Gales pediu desculpas por causar confusão com a fotografia e admitiu que o registro foi editado por ela.



“Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães. C”, escreveu nas redes sociais.





Essa foi a primeira foto oficial de Kate após a cirurgia abdominal que realizou em meados de janeiro. Desde então, a princesa não fez aparições públicas, o que também tem levantado dúvidas sobre o processo de recuperação dela.





Entenda o caso

No domingo (10), data em que é celebrado o Dia das Mães no Reino Unido, Kate Middleton postou uma foto ao lado dos três filhos, o príncipe George, o príncipe Louis e a princesa Charlotte.



Multiple photo agencies, including Reuters and AP, have pulled a new image of Kate Middleton from circulation over concerns that it has been "manipulated" https://t.co/rugFlBYHuI pic.twitter.com/rLfiWj7VJ7 — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 10, 2024





No entanto, as principais agências de notícias do mundo alertaram que a foto estava manipulada. Segundo a BBC havia uma "inconsistência no alinhamento da mão esquerda da princesa Charlotte".

