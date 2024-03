Reprodução Instagram - 7.3.2024 Andréia Horta, Bianca Comparato, Débora Falabella e Mariana Ximenes

Atrizes e amigas. Mariana Ximenes usou as redes sociais na última quarta-feira (6) para mostrar um encontro dela com Andréia Horta, Débora Falabella e Bianca Comparato. As artistas se aproximaram na pandemia.



Isso porque o quarteto criou um canal de poesia e dramaturgia em 2020, intitulado como “Cara Palavra”. Lá, as atrizes declamavam poemas e publicavam trechos de obras da dramaturgia.



“Encontrar com elas é aconchego, é chamego na alma! Bibi, Deby e Déia são laços que ganharam ainda mais força na pandemia, através do nosso 'Cara Palavra’”, iniciou Ximenes.



“Em um período tão desafiador e repleto de incertezas, as nossas trocas poéticas - emboladas com reflexões profundas, colo, choros e gargalhadas - me marcaram profundamente! E assim seguimos: unidas, juntas e misturadas no afeto e na arte”, finalizou Mariana, que vivenciou a vilã Gilda em “Amor Perfeito” (2023).



Nos comentários da postagem, os fãs das artistas elogiaram elas. “Amizade de milhões”, disse um usuário do Instagram. “Quarteto da teledramaturgia. Muitos talentos”, afirmou uma segunda. “Maravilhosas”, pontuou outra. “Amo vocês quatro juntas”, escreveu ainda uma terceira.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: