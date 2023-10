Reprodução/Instagram Mariana Ximenes posa de topless com folhagens

Em publicação no Instagram, a atriz Mariana Ximenes, de 42 anos, apareceu de topless com os seios cobertos por uma folha e citou o clássico Luz do Sol, de Caetano Veloso na legenda. “Luz do sol, Que a folha traga e traduz, Em verde novo

Em folha, em graça, em vida, em força, em luz…” ☀️🍃 Fotos tiradas pela minha linda afilhada @sophichediak", escreveu ela.