Luana Piovani rebate após ser ironizada em programa português

Depois de fazer comparações entre Brasil e Portugal durante a participação no PodDelas, Luana Piovani deu o que falar no país europeu e virou alvo de piadas em um programa de humor português. Na manhã desta quinta-feira (7), a atriz rebateu os comentários por meio dos Stories do Instagram.

"Depois de ser conteúdo por mais de 30 anos para o pessoal da fofoca no Brasil, também tô nesse lugar aqui em Portugal. É quando você vê que o pessoal está sem conteúdo ou você começa a ser uma pessoa relevante. Até aqui o povo já usa da minha vida e dos meus comentários para gerar conteúdo, está puxada a falta do que falar", começou a loira.

Após ganhar uma edição inteira do programa “Extremamente Desagradável”, Luana afirmou que pretende continuar fazendo comparações, assim ajuda o “ganha-pão desse pessoal”.

"Fico pensando nesse pessoal que faz humor, mas quando você olha, você deprime porque já tem uma carga negativa, não deve ser fácil. Deve ser muito tempo até as pessoas realmente consumirem e receberem a ideia de que apesar de você ter essa expressão carregada, essa energia triste e essa cara de quem não tem nada de engraçado, você faz comédia. Realmente, é um desafio um tanto quanto maior", alfinetou a atriz.

"Até em Portugal eu já sou conteúdo para os que não tem conteúdo", finalizou.

