Reprodução/Instagram - 07.03.2024 Leonardo seca seis quilos após férias: 'Resolveu fechar a boca'





Leonardo perdeu seis quilos recentemente e já está sentindo os impactos na saúde por conta do emagrecimento. Poliana Rocha, esposa do artista, contou a novidade aos seguidores nesta quinta-feira (7).

"Sim (ele emagreceu). Perdeu seis quilos. Está se sentindo superbem e a saúde agradece", contou ela.





O sertanejo, de 60 anos, logo após o Carnaval fez uma bateria de exames e tem cuidado mais da saúde. Ele retomou o futevôlei com amigos.

Mais cedo, o cantor surpreendeu ao presentear Poliana com um buquê de flores por conta do Dia Internacional da Mulher, que é celebrado na sexta-feira (8). A influenciadora digital revelou como se sentiu ao receber o presente e agradeceu o carinho do amado.





“Encantada com minhas flores. Obrigada, meu amor, Leonardo, por tamanho carinho!!! Te amo”, escreveu a influenciadora, inserindo um coração na legenda da postagem. Adiante, nos comentários, Leonardo respondeu se declarando para Poliana Rocha: “Te amo, meu amor”.

“Gente, eu piso aqui em casa e olha o que está em cima da minha mesa? Olha que coisa mais linda. Feliz dia Das Mulheres, Poliana. Gente, estou até emocionada. Ai, gente, ele é muito fofo. Fiquei muito, muito feliz”, completou a esposa de Leonardo, através dos stories.

Antes, Poliana havia publicado uma foto com o cantor recebendo dele um bejio na bochecha: “Meu amor”, escreveu ela, com direito a um coração, no post realizado também no Instagram.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: