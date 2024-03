Reprodução/Instagram - 14.10.2022 Anderson Leonardo, do Molejo, é internado com fortes dores

Anderson Leonardo, o vocalista da banda Molejo, voltou a ser internado no dia 27 de fevereiro, mas foi revelada apenas na tarde da última quarta-feira (6). Uma foto com uma mensagem falando da internação foi compartilhada nas redes sociais.

"A assessoria do grupo Molejo vem informar que [...] Anderson Leonardo encontra-se internado para dar continuidade ao tratamento de imunoterapia e medicações para dores. Pedimos a todos que continuem em orações e esperamos que muito em breve ele retorne aos palcos", diz parte do comunicado.

O cantor descobriu o câncer inguinal, na área da virilha, em outubro de 2022. Três meses depois, ele participou do “Encontro com Patrícia Poeta” e comentou o diagnóstico.

"Quando descobri falei com eles [colegas do Molejo] que tinha uma notícia boa e uma ótima: 'A ótima é que vocês ficarão comigo por bastante tempo e a boa é que estou com câncer, mas vou me curar'", contou o músico, que aproveitou para agradecer o médico responsável pelo tratamento, a quem se referiu apenas como João.

