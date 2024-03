Reprodução Instagram - 5.3.2024 Leticia Isnard

Conhecida pelos papéis que assumiu em novelas da Rede Globo, Leticia Isnard virou assunto da web na manhã desta terça-feira (5), quando revelou aos internautas que foi vítima de um assalto e que teve o celular e o HD de um computador roubados.







A atriz fez um alerta para pessoas próximas à ela, orientando que desconsiderassem eventuais mensagens pedindo dinheiro ou algo do tipo, tendo em vista que ela está sem o aparelho telefônico. “Alô, corajosos cariocas. Arrancaram o celular das minhas mãos, dentro do carro. Então se receberem mensagens em meu nome pedindo dinheiro, não atendam”, antecipou.

"Estou bem, não sofri violência física, mas, no requinte de crueldade, o ladrão apagou o HD do meu computador e bloqueou a placa mãe, inutilizando meu computador que estava em casa e não tinha nada a ver com a história. Surreal", acrescentou.





Ainda que não tenha sido vítima de violência física, Isnard pontuou que sente preocupação pelo que podem fazer com os aparelhos roubados: "Um medo imenso do que conseguiram acessar e do eventual uso que farão das fotos, informações pessoais, etc". "Uma profunda tristeza, um grande prejuízo de perder o celular, o computador e o HD. Então alerta total: não usem celular nas ruas, calçadas ou com vidro de carro aberto", finalizou.

