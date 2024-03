Reprodução Instagram - 5.3.2024 Fernanda Keulla

A comunicadora Fernanda Keulla, de 37 anos, surpreendeu os seguidores ao contar na última segunda-feira (4) que não tinha nenhuma tatuagem, além de explicar o motivo por não conseguir fazer desenhos em áreas do próprio corpo.



Segundo a ex-BBB, a razão é familiar: o pai não gosta de tatuagens. Keulla declarou que gostaria de fazer algumas pequenas, mas reiterou que não faria por conta do patriarca.



“Não tenho nenhuma tatuagem. Tenho, sim, vontade de fazer umas pequeninas, mas meu pai não deixa, não”, detalhou ela, que já apresentou programas derivados do “BBB”, como o “Rede BBB”.



Além das atrações do “BBB”, Fernanda Keulla atuou na Globo como uma das apresentadoras do extinto “Vídeo Show”. Em 2020, ela saiu da líder em audiência. No ano de 2021, ingressou na RedeTV!. Em 2023, Keulla foi demitida da antiga emissora.

