Reprodução - Instagram - 4.3.2024 Gagliasso e Ewbank





Giovanna Ewbank chamou a atenção, nesta segunda-feira (4), ao abrir um álbum de fotos ao lado do marido Bruno Gagliasso. Entre os registros, Ewbank mostrou um topless e até a mão boba do ator.



"Minha vida anda assim... AGITADA com meu amor, filhos, trabalho", comentou Giovanna nas redes sociais. As fotos com Gagliasso chamaram a atenção de parte dos fãs. "Que casal lindo", comentou um. "Cada dia mais lindos", elogiou outro.





Alguns internautas também perceberam a "mão boba" de Gagliasso no bumbum de Ewbank. "Essa mão do Bruno sempre no lugar certo", comentou uma seguidora. "Gatões! Não sei quem é mais lindo", elogiou outro.

No carrossel de fotos, Giovanna ainda ensaiou um topless. "Sua foto no banheiro de costas, que linda", elogiou uma fã.

Os artistas estão perto de estrear o novo projeto, o programa "Surubaum". Fazendo referência aos rumores de que teriam participado de um "surubão" em Noronha, Gagliasso e Ewbank vão estrear o talk show na terça-feira (5), com Marina Senna e Juliette como convidadas.