Reprodução/X Wanessa Camargo

A Globo quebrou o silêncio sobre a expulsão de Wanessa Camargo após a cantora agredir o participante Davi. Segundo a emissora, a denúncia de Davi no confessionário colaborou para o que eles batizaram de "desclassificação".



"Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do ‘BBB 24’ por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o ‘Big Brother Brasil’. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt", diz comunicado enviado duas horas após a expulsão de Wanessa.





Como foi a agressão de Wanessa a Davi?

Wanessa estava no quarto quando deu um soco na perna do baiano, que dormia coberto. Yasmin Brunet alertou Wanessa que Davi estava na cama e o brother acordou. Depois, Davi foi ao confessionário registrar a situação para a produção do reality.

Durante o Raio-X de sábado, Davi voltou a reclamar da atitude de Wanessa e chegou a conversar com Isabelle sobre a situação. “Me senti desrespeitado por ela e naquele momento ela acabou me batendo, me senti agredido”, disse Davi no raio-x.





A produção pediu aos participantes que arrumassem os pertences de Wanessa. "Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa", disse a voz da produção.