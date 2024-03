Reprodução/Instagram Ana Hickmann e Edu Guedes

Os rumores de que Ana Hickmann e Edu Guedes vivem um relacionamento amoroso continuam repercutindo entre internautas nas redes sociais. Dessa vez, eles voltaram a chamar atenção da web ao curtirem o mesmo churrasco no último domingo (3).







A apresentadora completou 46 anos de idade na última sexta-feira (1º), porém a comemoração aconteceu somente no fim de semana. Embora não tenha publicado nenhuma foto ao lado de Edu Guedes, Hickmann compartilhou um balde de gelo com cerveja nos stories do Instagram e, posteriormente, o cozinheiro compartilhou outra foto do mesmo balde.

Reprodução Instagram - 4.3.2024 Stories de Ana Hickmann e Edu Guedes entregaram que eles estavam no mesmo local









Essa não é a primeira vez que os comunicadores são vistos juntos. No entanto, ambos já vieram a público negar que estariam se envolvendo de forma amorosa. Tanto Ana quanto Edu afirmaram que a relação firmada entre eles é apenas de amizade.





Edu Guedes e Jaque Ciocci terminaram o namoro deles recentemente. Ana Hickmann também se separou do ex-marido, o empresário Alexandre Correa, após ter sido agredida por ele. Hickmann e Correa protagonizam um embate judicial envolvendo o filho único deles: Alezinho, de 9 anos.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: