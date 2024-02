Reprodução Instagram - 29.2.2024 Luana Piovani

A atriz, modelo e influenciadora Luana Piovani usou as redes sociais na última quarta-feira (28) para contar aos fãs das intervenções cirúrgicas que fez no Brasil. Ela, que mora em Portugal, retornou ao país de origem temporariamente.



A princípio, Piovani pontuou uma cirurgia de varizes, a qual ela vinha adiando há “três anos”. A atriz relembrou que o surgimento das varizes ocorreu após as gestações dela.



Luana também expôs que fez um processo de inclusão de células tronco na área dos joelhos. “Faço isso uma vez a cada quatro ou cinco anos”, detalhou a atriz, que recentemente entregou um assédio que sofreu de um diretor da Rede Globo .



A ex-esposa de Pedro Scooby ainda revelou aos fãs que também fez uma intervenção estética na região das pálpebras. “Fiz minhas pálpebras com um laser moderno, que óbvio, não sei o nome. Estou com meu olhar de volta pra fora. Não tinha noção do quanto meu olhar estava cansado”, finalizou.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$