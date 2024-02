Instagram/Romario Carnva Alinne Rosa curte viagem com Caio Castro após beijão no carnaval

Está rolando? A cantora Alinne Rosa apareceu curtindo um dia de praia e piscina ao lado do ator Caio Castro, com quem trocou beijos e carícias durante um trio elétrico em Salvador, na Bahia.

Através dos Stories do Instagram, Alinne apareceu com Caio Castro e mais alguns amigos curtindo a paisagem de Morro de São Paulo, uma vila na Ilha de Tinharé do Brasil, no município de Cairu, na Bahia.

No vídeo, Alinne está deitada com a cabeça alinhada a de Caio Castro, que também está deitado na beira da piscina.

No carnaval a dupla chamou atenção ao protagonizar um clima de romance em cima do trio elétrico da cantora. Alinne e Caio se beijaram em frente ao público e enfatizaram a amizade de mais de 10 anos.