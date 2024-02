Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer têm funcionário para ler críticas à filha

Eliezer revelou nas redes sociais que já não lê mais as críticas maldosas feitas à Lua Di Felice nos comentários dos posts. Segundo o influenciador, ele chegou a perder a cabeça ao ler certas mensagens dirigidas à Viih Tube, a esposa dele, e a filha dos dois. Por isso, ele contratou um funcionário que lê tudo, printa e manda para um advogado.

"Parei de ver os comentários. Contratamos uma pessoa para ver para mim. Quando alguém xinga a gente, essa pessoa printa o comentário e manda para um advogado. Tem um grupo de WhatsApp até. Mas eu e a Viih não ficamos vendo. Aquilo estava me consumindo", contou.

O ex-BBB disse que não liga quando os comentários são sobre ele e que alguns chegam a virar piada. “Quando falam da minha cara, a Viih me zoa também. Algumas coisas não me irritam, a gente leva na brincadeira, mas da Lua, principalmente, não consigo (levar de boa). Para não me desestabilizar mais, parei de ver os comentários", explicou.

O marido de Viih Tube relembrou de uma vez em que criticaram a aparência de Lua di Felice. Na ocasião, o advogado entrou com 220 processos. "(Se eu fosse ficar lendo) Eu teria que brigar com muita gente. Naquela época, entramos com 220 processos de uma vez. Agora não brigo mais, só pago as ordens dos processos. Nem sei mais o número que está. Só pago as ordens", falou ele.

"Essas coisas demoram, mas tenho fé que um dia vou contar: 'ganhei o meu primeiro processo'", afirmou Eliezer, que ainda não recebeu uma resposta da Justiça.

