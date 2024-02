Reprodução Humorista Pedro Manso revela diagnóstico de demência: 'Muito sério'

Pedro Manso, conhecido por imitar o apresentador Faustão no programa Show do Tom, da Record TV, revelou o diagnóstico de demência. A notícia foi dada nas redes sociais do humorista.

O artista pediu orações aos seguidores e diz acreditar na cura, mas vale ressaltar que a demência é progressiva e não tem cura, mas tratamento precoce pode amenizar e retardar os sintomas.





"Boa tarde a todos. Infelizmente a notícia que tenho que passar para vocês, meus amigos e fãs, não é nada boa. Estou passando por um problema muito sério de demência, esquecimento muito sério. E hoje resolvi passar para vocês e cheguei a essa conclusão, não queria acreditar, mas infelizmente tenho que aceitar e pedir a Deus que me dê a cura e me proteja, e alertar a muitos que possam estar passando por esse mesmo problema", escreveu ela na legenda.

Na sequência, Manso detalhou uma situação que aconteceu com ele. "Hoje, infelizmente Dia do Humorista, eu tinha uma entrevista marcada para as 8h da manhã no @showdoantoniocarlos na @radiotupi e infelizmente não lembrava de nada, só após acordar e ver as várias mensagens", disse.

"Mil desculpas ao meu velho e querido amigo Antônio Carlos que tenho muita gratidão à minha carreira. Mas não foi por maldade, amigo. Infelizmente tenho que admitir que estou doente com esse problema de demência e esquecimento! Então é isso! Orem por mim", concluiu ele.

Sem contar quando teve o diagnóstico da doença, Pedro explicou que os esquecimentos começaram após ele testar positivo a Covid-19. "Minha mãe teve Alzheimer. Acredito que não estou com Alzheimer, mas vou procurar um especialista, vou conversar com o meu empresário, que, inclusive, está aqui, mas nem sabe que estou gravando esse vídeo. Mas a situação está se agravando muito rápido. Eu, às vezes, esqueço de ligar para os meus amigos mais chegados, às vezes, me pedem para gravar vídeo e eu acho que tinha gravado e esqueço de mandar...".

