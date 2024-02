Jhonnathas Franco/Divulgação Vitinho Imperador





Após uma gravação repleta de estrelas em janeiro, Vitinho Imperador apresenta a primeira faixa do DVD “Ao Vivo com o Imperador”, em todas as plataformas digitais. Batizada de “Cor do Pecado”, a música ganhou clipe na sexta-feira (23).

Com uma melodia sedutora e uma letra que mergulha nas profundezas do amor proibido, a faixa captura a essência de uma paixão ardente. Trechos como "Ela tem o sorriso que me deixa atordoado / Tem um toque alucinante que derruba o soldado" revelam a intensidade dos sentimentos cantados por Vitinho na faixa escrita por ele, Matheus Kennedy, Danilo Barreira, Ivam Medeiros e Ricardo Rana.





O projeto marca o início de um novo momento da carreira do cantor, que agora integra o time da Workshow e planeja voos maiores ao longo de 2024. No calendário de lançamentos, Vitinho Imperador ainda vai apresentar aos fãs parcerias com Naiara Azevedo, Iguinho e Lulinha, MC Braz e outros nomes que ocupam o topo das paradas.

“Estou muito ansioso para colocar no mundo esse projeto. Foi feito com muita intensidade e com o desejo de alcançar o maior número de pessoas”, conta Vitinho Imperador.

O DVD “Ao Vivo com o Imperador” contou com direção de vídeo assinada por Flaney Gonzallez, responsável também pelo projeto "Acredite", de João Gomes. Já a produção musical é de Matheus Kennedy, que assina também os projetos do cantor Tierry.





Sobre Vitinho Imperador

O garoto que sonhava em ser jogador de futebol viu o sucesso vir através do hit “Volta Rapariga”, que conquistou posições de destaque nas paradas do Spotify no Brasil, em Portugal e também nas paradas mundiais.

Em 2022, “Tapa Tapa Sentadão” viralizou no TikTok, alcançando o Top 200 da Deezer em Portugal. O cantor também colaborou em “I Love You, Mas Num Fresque Não”, uma parceria com a cantora Marcia Novo e o renomado cantor colombiano Buxxi que alcançou o topo das paradas no Kwai.





O ano de 2023 marcou o lançamento do primeiro DVD de Vitinho Imperador, “Elevando O Nível”, gravado em Goiânia e repleto de participações especiais. Principal faixa do projeto, ‘Ela é Linda’, conquistou os charts de redes sociais, plataformas de streaming e rádios em todo o Brasil, atingindo o Top 200 do Spotify e finalizado o ano no TOP 100 da Crowley.

Essas conquistas solidificam a posição do artista como uma das influências mais marcantes e versáteis da cena musical brasileira.