O cantor Vitinho Imperador gravou, na quarta-feira (24), em Goiânia, o segundo registro audiovisual da carreira. Batizado de "Ao Vivo com o Imperador", o projeto tem 12 faixas e convidados especiais como Naiara Azevedo, MC Braz, MC PH, Iguinho e Lulinha e outras estrelas da música.

Além dos artistas brasileiros, Vitinho vai contar com a banda uruguaia The La Planta em uma faixa bônus. A direção de vídeo do projeto é assinada por Flaney Gonzallez, responsável também pelo projeto "Acredite", de João Gomes. Já produção musical é de Matheus Kennedy, que assina também os projetos do cantor Tierry.

Para o registro audiovisual, Vitinho Imperador investiu em dois looks de R$ 50 mil. Ele apostou em alfaiataria com DNA italiano para simbolizar o imperador. Um colar de cristais também chamou atenção e o tênis louboutin, que custa R$ 15 mil, foi emprestado pelo Felipe Araújo para o Vitinho gravar o projeto.

No outro look da noite, o Imperador surgiu com um look all black, com blusa de tela e jaqueta over size, explorando a sensualidade. Óculos balenciaga, colar riviera e uma corrente com uma cruz em cristais swarovski completaram o look assinado por Maris Tavares.





Com 12 faixas, 6 com Vitinho Imperador na composição, o "Ao Vivo com o Imperador" marca a nova etapa da carreira do cantor alagoano, que busca agora ocupar cada vez mais o cenário nacional e até mesmo internacional.

Vitinho hoje faz parte da WorkShow, escritório artístico que gerencia carreiras como Maiara & Maraísa e Hugo & Guilherme, e tem este projeto como sua ponte para um novo momento da carreira.