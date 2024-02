Reprodução/Instagram Após 18 anos juntos, chega ao fim o casamento de Carioca e Paola Machado





Depois dos rumores de que o casamento de Márcio Lúcio, conhecido como Carioca, e Paola Machado teria chegado ao fim, a influenciadora confirmou a notícia nesta quarta-feira (21).

Em nota publicada nas redes sociais, Paola revelou que a decisão de terminar o casamento já faz algum tempo e pediu respeito durante o período delicado.

























"Para esclarecer rumores, meu casamento chegou ao fim há algum tempo. Conto com a compreensão de todos para que a nossa privacidade seja preservada neste momento", disse o comunicado. Até o momento, o humorista não se manifestou.

O motivo do término não foi revelado. Eles são pais de Nicolas e Lorena. Carioca ficou conhecido no 'Pânico na TV', que ficou no ar na Rede TV! de 2003 a 2012.



Paola Machado é profissional de Educação Física e Doutora em Ciência da Saúde pela UNIFESP, além de ser especialista em emagrecimento e influenciadora digital.

