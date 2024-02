Reprodução/Instagram Jojo Todynho exibe calça larga: 'Saco de batatas'

Jojo Todynho apareceu nas redes sociais para mostrar mais uma mudança no corpo, depois da perda de peso, gerada pela recente cirurgia bariátrica. No registro, feito nesta quarta (21), a cantora posa para uma foto e surpreende a amiga ao exibir o uso de uma calça larga no corpo. “Olha onde a calça está. Toda amarrada, gente. A calça está um saco de batatas em mim, estou perdendo todas as minhas roupas”, comentou aos risos. “Muito linda, né?”, concluiu Jojo.











Recentemente, a cantora chamou a atenção dos amigos ao compartilhar alguns registros de biquiní em uma banheira . “O processo molda nossa jornada, enquanto o propósito dá direção ao destino que buscamos”, escreveu na legenda da publicação. “Oi, magrinha”, comentou a cantora Ludmilla na foto. “Toda boa”, disse Sthefane Matos. Tia Má também deixou na postagem: “Eita… Não é um fusca, é um BMW”.





Desde o ano passado, a funkeira adota hábitos mais saudáveis na rotina, como a prática de exercícios físicos. A mudança aconteceu depois da realização de uma cirurgia bariátrica, da qual Jojo Toddynho perdeu cerca de 40 kg.

