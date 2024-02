Reprodução/Instagram Naomi Campbell lamenta morte do ex-sogro, Abílio Diniz

Naomi Campbell se pronunciou publicamente sobre a morte de Abílio Diniz, ex-sogro. O empresário morreu no domingo (18) vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

Em um comentário nas redes sociais, a super modelo lamentou: "Descanse em paz, Abílio", escreveu ela.

A famosa tem uma relação antiga com a família Diniz. Ela já viveu um affair rápido no passado com João Paulo Diniz, filho de Abílio, que morreu em 2022, aos 58 anos, vítima de um infarto fulminante.

Na época da morte de João, Naomi fez uma publicação especial. "João Paulo Diniz. Não há nada que você não pudesse fazer, nosso Super-Homem, super-herói... epítome do trabalho duro, determinação e dedicação, com tanta elegância... Que você voe alto e descanse em paz... minhas sinceras condolências ao Abílio Diniz Pedro Paulo Diniz e toda a família Diniz", declarou ela.

Das 11h às 15h, o velório de Abílio Diniz será aberto ao público. A cerimônia fúnebre acontecerá no Salão Nobre do Estádio de Morumbi, do São Paulo — time pelo qual Abílio torcia. O enterro, no entanto, será restrito aos familiares.

