Reprodução/Instagram - 25.01.2024 Key Alves revela que vai se afastar das redes sociais





Key Alves revelou que irá dar um tempo das redes sociais, no último sábado (17). A atleta contou que ficará distante dos seus seguidores por "tempo indeterminado" e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos fãs, após deixá-los preocupados com um desabafo que fez a respeito do seu estado atual.

"Vou me afastar por um tempo indeterminado das redes sociais. Espero que entendam", disse, por meio dos stories do seu perfil no Instagram. A ex-BBB ainda compartilhou um print da tag "Key te amamos", que ocupou o trending topics do X (antigo Twitter), e escreveu: "Obrigada por todas as mensagens. Eu amo vocês".





















Antes disso, Alves já havia preocupado bastante os fãs, ao desabafar: "Sensação estranha , parece que não consigo mais voltar a sorrir…".

A jogadora de vôlei, no entanto, não deu mais detalhes sobre o motivo de ter tomado a decisão de sumir das redes.

