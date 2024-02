Reprodução Instagram Tony Goes

Morreu na madrugada desta quinta-feira (15) o jornalista, crítico de televisão e roteirista Tony Goes, aos 63 anos, em São Paulo. O renomado repórter ficou conhecido pela atuação como colunista do jornal Folha de São Paulo.







No veículo, Goes comandava uma seção diária de indicações televisivas, intitulada como "É Hoje em Casa", pertencente ao caderno Ilustrada. Além disso, Tony também assinava textos para o F5, site de entretetenimento da Folha que abarca conteúdos sobre músicas, novelas, filmes, séries, celebridades, entre outros assuntos.





O falecimento do jornalista foi confirmado à Folha de São Paulo pelo irmão dele, o produtor audiovisual Zico Goes. De acordo com o jornal, Tony estava tratando um câncer no intestino e, na última semana, a equipe médica detectou metástase.





O veículo ainda destacou que Goes "sofreu uma falência hepática em decorrência das complicações da doença". A última coluna escrita por Tony, publicada pelo jornalista no dia 12 de fevereiro, abordava a polêmica de Ivete Sangalo com Baby do Brasil no Carnaval de Salvador.





Conhecido no ramo jornalístico, Tony Goes se formou em publicidade. Após a primeira formação, ele se especializou na área televisiva e um dos destaques na carreira foi com o programa "Video Show", atração da Rede Globo na qual cuidou do desenvolvimento de alguns blocos.





O roteirista também assinou a produção "12 Moedas", presente no catálogo da plataforma de streaming da HBO Max. A série aborda as moedas que o Brasil já teve ao decorrer da formação socioeconômica do país.

