Luana Piovani compara arquivamento de agressão de Dado Dollabella com Richthofen

Luana Piovani usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para desabafar sobre o arquivamento da acusação de agressão contra Dado Dolabella. No Instagram, a atriz refletiu sobre a diferença entre moral e legalidade, citando o caso de Suzanne von Richthofen como exemplo.



“Vou contar uma metáfora para vocês verem se entendem. A minha mãe é advogada e muitas coisas da nossa sociedade como um todo eu tiro dúvidas com ela. Porque a vida nada mais é do que um contrato com direitos e deveres. Uma vez, há muitos anos atrás, ela me explicou a diferença entre legal e moral, ilegal e imoral”, começou ela.





















Luana ressaltou a distinção entre o que é legal e o que é moral, enfatizando que nem tudo que é legal é justo. “Tem uma diferença entre o que é legal e o que é moral. Nem tudo que é legal, é justo”, disse.

“A Suzanne von Richthofen hoje está cumprindo a pena em liberdade porque ela cumpriu a maior parte da pena e está colocando a vida dela em dia. Está grávida, não sei se já teve filho, casada com um médico super renomado da penitenciária na cidade da onde a penitenciária dela ficava. O fato dela ter assassinado o pai e a mãe, ter cumprido a parte dela toda no regime fechado da pena dela e agora estar em regime aberto é legal, mas não é moral, pelo menos na minha opinião. Para você entender que tem uma diferença do que é legal e do que moral. Eu não acho moral essa mulher sair por aí, ter um filho, voltar para a sociedade. Mas é legal, ela tem esse direito como cidadã”, completou ela, que finalizou com a frase: “entendedores entenderão”.

