Gabi Martins está em Salvador para curtir os dias de Carnaval e abriu a temporada com um um look diferente. No Instagram, a cantora compartilhou uma sequência de cliques vestindo um biquíni de crochê de morango.



“O morango do Nordeste chegou a Salvador. Bora curtir o Carnaval”, escreveu ela na legenda do post.







Nos comentários, amigos e seguidores não pouparam elogios à artista. “Você é desenhada, né”, comentou um. “Maravilhosa”, elogiou outro. “O fotógrafo não precisa nem se esforçar pra sair uma obra de arte”, disparou um terceiro.







Recentemente, a cantora sertaneja revelou aos fãs quantos quilos perdeu durante a preparação dela para o Carnaval 2024. Musa da Vila Isabel, ela vai desfilar pela avenida da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.



"Perdi quatro quilos e só quero manter, porque não quero perder massa. Comecei a treinar pesado e a comer menos e mais saudável", iniciou Gabi, que também destacou ter abandonado o "Chip da beleza", que ela fazia uso em 2021.



Segundo a cantora, o "chip" acabou ocasionando efeitos indesejados e, por esse motivo, ela optou por não usá-lo mais. "Já usei o chip da beleza em 2021 e tive efeitos colaterais. Nunca mais usei", relembrou a ex-BBB.



Gabi ainda enfatizou aos seguidores que não tomou hormônios para auxiliar no processo de emagrecimento. Isso porque, de acordo com ela, caso tomasse, a voz dela poderia sofrer algum tipo de alteração. "Não tomo nenhum hormônio por causa da minha voz", justificou. "Tomo apenas Whey e creatina", finalizou.

