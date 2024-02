Reprodução/Twitter - 14.02.2024 Melody passa mal em show após ser atingida por gás de pimenta





A cantora Melody foi atingida por um spray de pimenta durante uma apresentação de Carnaval nesta terça-feira (14). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a cantora e a equipe se recuperando após terem sido atingidos pelo gás.

No vídeo, a loira aparece agachada, em cima do trio elétrico, tampando o nariz. O gás foi disparado pelos seguranças para conter uma confusão durante o evento.





















Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe da artista revelou que o show foi encerrado, mas que a cantora e a equipe estão bem.

FAMOSOS: Melody e equipe são atingidos com spray de pimenta após confusão no show da cantora em Belém. pic.twitter.com/zliGUSyvI0 — Babei Fofoca (@babeifofoca) February 14, 2024









“Devido aos acontecimentos no show de hoje (14 de fevereiro), a cantora Melody não conseguiu concluir a apresentação. Após duas horas e 20 minutos de show no trio elétrico, aconteceu uma pequena confusão com o público embaixo do trio. Os seguranças jogaram muito gás de pimenta para dispersar o público, porém, Melody e a equipe foram atingidos. Eles passaram muito mal, mas foram atendidos imediatamente pela equipe médica e levados ao pronto-socorro. Ela e a equipe passam bem”, disse.

