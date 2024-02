Reprodução/Instagram Graciele Lacerda

Graciele Lacerda está em viagem a Orlando , nos Estados Unidos , ao lado do noivo, Zezé Di Camargo, e de alguns amigos. A influenciadora compartilhou fotos do passeio nesta terça-feira (13), posando em frente ao famoso castelo do Magic Kingdom, na Disney, e comentou sobre um “perrengue chique” que passaram na noite anterior, em um dos brinquedos do parque.

"Ontem à noite ficou por conta do Magic Kingdom! Foi tudo perfeito e no final tivemos uma surpresa. Quem nos acompanhou", escreveu ela.

“A gente está sendo literalmente resgatados”, disse ela em um dos stories, ao serem retirados do brinquedo que parou no meio do percurso, pouco antes do parque fechar.