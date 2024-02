Reprodução/Instagram Débora Nascimento

Débora Nascimento curtiu o Carnaval 2024 no Rio de Janeiro usando um figurino ousado, com um “X” feito com fita adesiva para cobrir os seios. A atriz estava acompanhada da amiga e modelo trans, Ceval Omar.

“Carnaval. Na exaltação da liberdade”, escreveu a atriz na legenda que acompanha as fotos, que podem ser vistas abaixo.

Ceval é uma modelo norueguesa que ficou conhecida mundialmente após ser anunciada como a primeira modelo trans negra a estrelar uma campanha da Yves Saint Laurent Beauty.