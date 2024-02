Reprodução/Instagram 13.02.2024 Bruna Biancardi e Mavie





Bruna Biancardi mostrou que está curtindo o feriado de Carnaval longe da folia. A influenciadora, que virou mãe recentemente, está aproveitando a terça-feira (13) na piscina junto com a filha Mavie, de quatro meses, fruto do antigo relacionamento com o jogador Neymar.

"Como eu vivi tanto tempo sem você? Amor da minha vida!", escreveu a influenciadora na legenda do post.

Nas fotos, a menina aparece sorrindo para a mãe. Os cliques encantaram os seguidores de Biancardi com a fofura da pequena, que usava um maiô pink com estampas de florzinha e um chapéu rosa para se proteger do sol.

"Esse sorrisão sempre me ganha demais", disse um seguidor. "Ah, a última com essa risadona!", escreveu outra. "Ah, que sorriso mais lindo e sincero", comentou mais um perfil.





No final do ano passado, a mãe levou a filha à praia pela primeira vez e os internautas ficaram impressionados com a semelhança da pequena com o pai. Nos comentários, amigos próximos da influenciadora elogiaram ela e a filha.

“Que lindeza! Ela já está muito grande”, opinou uma das seguidoras. “Meu Deus! Nenê praieira”, comentou outra. “Duas princesas”, elogiou uma terceira.